Katalog firm
Treasure Data
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Treasure Data Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Treasure Data wynosi od $75,750 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Programu Technicznego na dolnym końcu do $225,000 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Treasure Data. Ostatnia aktualizacja: 10/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inżynier Oprogramowania
Median $195K
Menedżer Produktu
Median $225K
Analityk Danych
$81.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Analityk Danych
$111K
Marketing
$222K
Projektant Produktu
$145K
Sprzedaż
$205K
Inżynier Sprzedaży
$102K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$208K
Architekt Rozwiązań
$121K
Technical Account Manager
$173K
Menedżer Programu Technicznego
$75.7K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Treasure Data jest Menedżer Produktu z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $225,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Treasure Data wynosi $159,293.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Treasure Data

Powiązane firmy

  • Cockroach Labs
  • Instabase
  • Rubrik
  • Proofpoint
  • Docker
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby