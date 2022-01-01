Katalog firm
Proofpoint
Proofpoint Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Proofpoint wynosi od $72,436 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $543,150 dla Marketing na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Proofpoint. Ostatnia aktualizacja: 9/17/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Księgowy
Median $134K
Menedżer Analityki Danych
Median $420K

Menedżer Produktu
Median $225K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $394K
Sprzedaż
Median $142K
Analityk Biznesowy
$79.6K
Analityk Danych
$72.4K
Analityk Finansowy
$112K
Zasoby Ludzkie
$169K
Technolog Informacyjny (IT)
$265K
Marketing
$543K
Projektant Produktu
$134K
Rekruter
$154K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$127K
Menedżer Programu Technicznego
$186K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Proofpoint, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at Proofpoint is Marketing at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $543,150. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Proofpoint is $169,150.

