ThoughtSpot
  Pensje
  Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

ThoughtSpot Inżynier Oprogramowania Pensje

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in India w ThoughtSpot wynosi od ₹3.42M year dla MTS 2 do ₹11.92M year dla Staff Engineer. Medianna pakietu rekompensaty in India year wynosi w sumie ₹5.33M. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ThoughtSpot. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
MTS 2
(Poziom początkujący)
₹3.42M
₹2.34M
₹827K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.92M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.82M
₹6.11M
₹2.71M
₹0
Najnowsze zgłoszenia pensji
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W ThoughtSpot, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Uwzględnione Stanowiska

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w ThoughtSpot in India wynosi rocznie ₹11,916,537. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ThoughtSpot dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in India wynosi ₹5,145,639.

