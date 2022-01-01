Katalog firm
ThoughtSpot
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

ThoughtSpot Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w ThoughtSpot wynosi od $12,271 całkowitej rekompensaty rocznie dla Rekruter na dolnym końcu do $326,625 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników ThoughtSpot. Ostatnia aktualizacja: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inżynier Oprogramowania
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Marketing
Median $148K
Analityk Biznesowy
$213K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Rozwój Korporacyjny
$159K
Analityk Danych
$133K
Specjalista Technologii Informacyjnych (IT)
$49.8K
Projektant Produktu
$30.9K
Menedżer Produktu
$110K
Rekruter
$12.3K
Sprzedaż
$327K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$107K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$152K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W ThoughtSpot, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby nawiązać kontakt z pracownikami różnych firm, otrzymać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w ThoughtSpot jest Sprzedaż at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $326,625. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ThoughtSpot wynosi $108,845.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla ThoughtSpot

Powiązane firmy

  • Infoblox
  • GridPoint
  • ZOLL Data Systems
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby