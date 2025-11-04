Katalog firm
ThoughtSpot
  • Pensje
  • Marketing

  • Wszystkie pensje Marketing

ThoughtSpot Marketing Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Marketing in United States w ThoughtSpot wynosi $148K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w ThoughtSpot. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Mediana Pakietu
company icon
ThoughtSpot
Product Marketing Manager
Seattle, WA
Łącznie rocznie
$148K
Poziom
Junior
Podstawa
$125K
Stock (/yr)
$23K
Premia
$0
Lata w firmie
2 Lata
Lata doświadczenia
2 Lata
Jakie są poziomy kariery w ThoughtSpot?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W ThoughtSpot, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Marketing w ThoughtSpot in United States wynosi rocznie $227,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w ThoughtSpot dla stanowiska Marketing in United States wynosi $125,000.

