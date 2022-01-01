Katalog firm
Shopify
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Shopify Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Shopify wynosi od $40,655 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $367,054 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Shopify. Ostatnia aktualizacja: 9/19/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Inżynier Oprogramowania Mobilnego

Inżynier Oprogramowania Frontend

Inżynier Uczenia Maszynowego

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Danych

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Analityk Danych
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Menedżer Produktu
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Projektant Produktu
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

Projektant UX

Marketing
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
L7 $264K
L8 $367K
Obsługa Klienta
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Menedżer Analityki Danych
L7 $221K
L8 $279K
Analityk Finansowy
L5 $90.4K
L6 $121K
Analityk Biznesowy
Median $97.9K
Inżynier Sprzedaży
Median $151K
Operacje Biznesowe
Median $350K
Operacje Marketingowe
Median $102K
Rekruter
Median $130K
Architekt Rozwiązań
Median $105K

Architekt Danych

Architekt Bezpieczeństwa Chmury

Menedżer Operacji Biznesowych
Median $106K
Zasoby Ludzkie
Median $90K
Sprzedaż
Median $87.4K
Menedżer Programu Technicznego
Median $276K
Redaktor Techniczny
Median $66.7K
Rozwój Biznesu
Median $326K
Menedżer Projektowania Produktu
Median $315K
Menedżer Programu
Median $150K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
Median $109K
Księgowy
$89.6K
Asystent Administracyjny
$41K
Szef Sztabu
$109K
Copywriter
$52.6K
Analityk Danych
$164K
Projektant Graficzny
$149K
Technolog Informacyjny (IT)
$104K
Konsultant Zarządzania
$241K
Menedżer Projektu
$69.6K
Badacz UX
Median $100K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Shopify, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33% uprawnia w 1st-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (8.25% kwartalnie)

  • 33% uprawnia w 3rd-ROK (8.25% kwartalnie)

100%

ROK 1

Typ Akcji
RSU

W Shopify, RSUs podlegają 1-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 100% uprawnia w 1st-ROK (100.00% rocznie)

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Shopify, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33% uprawnia w 1st-ROK (8.25% kwartalnie)

  • 33% uprawnia w 2nd-ROK (8.25% kwartalnie)

  • 33% uprawnia w 3rd-ROK (8.25% kwartalnie)

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby nawiązać kontakt z pracownikami różnych firm, otrzymać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Shopify jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the L8 level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $367,054. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Shopify wynosi $115,356.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Shopify

Powiązane firmy

  • HPE
  • Synopsys
  • AMD
  • Guidewire Software
  • BigCommerce
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby