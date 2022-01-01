Katalog firm
Synopsys
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Synopsys Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Synopsys wynosi od $21,220 całkowitej rekompensaty rocznie dla Redaktor Techniczny na dolnym końcu do $413,667 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Synopsys. Ostatnia aktualizacja: 9/16/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Sprzętu
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

Inżynier ASIC

Inżynier SoC

Inżynier FPGA

Inżynier Oprogramowania
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego

Naukowiec Badawczy

Menedżer Produktu
69 $284K
100 $343K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Analityk Cyberbezpieczeństwa
Median $121K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
69 $317K
100 $414K
Architekt Rozwiązań
Median $310K

Architekt Danych

Architekt Bezpieczeństwa Chmury

Menedżer Programu Technicznego
Median $45.5K
Inżynier Elektryk
Median $326K
Projektant Produktu
Median $145K
Menedżer Projektowania Produktu
Median $330K
Analityk Danych
Median $154K
Sprzedaż
Median $331K
Menedżer Programu
Median $357K
Analityk Biznesowy
$140K
Obsługa Klienta
$87.1K
Sukces Klienta
$90.5K
Analityk Danych
$45.2K
Menedżer Analityki Danych
$159K
Analityk Finansowy
$151K
Zasoby Ludzkie
$270K
Technolog Informacyjny (IT)
$34.6K
Konsultant Zarządzania
$257K
Marketing
$175K
Inżynier Mechanik
$39.9K
Menedżer Projektu
$146K
Inżynier Sprzedaży
$120K
Redaktor Techniczny
$21.2K
Badacz UX
$193K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Synopsys, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (33.30% rocznie)

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby nawiązać kontakt z pracownikami różnych firm, otrzymać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Synopsys jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the 100 level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $413,667. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Synopsys wynosi $166,156.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Synopsys

Powiązane firmy

  • HPE
  • Guidewire Software
  • Harmonic
  • Visa
  • NetApp
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby