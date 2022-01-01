Katalog firm
Guidewire Software Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Guidewire Software wynosi od $16,768 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $371,000 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Guidewire Software. Ostatnia aktualizacja: 10/19/2025

Inżynier Oprogramowania
Software Engineer $143K
Senior Software Engineer $208K
Staff Software Engineer $286K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Analityk Danych
Median $256K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $371K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Architekt Rozwiązań
Median $230K

Data Architect

Rekruter
Median $122K
Sprzedaż
Median $313K
Menedżer Programu Technicznego
Median $204K
Księgowy
$263K
Analityk Danych
$16.8K
Information Technologist (IT)
$176K
Marketing
$231K
Operacje Personalne
$277K
Projektant Produktu
$193K
Menedżer Produktu
$137K
Menedżer Programu
$249K
Cybersecurity Analyst
$27.7K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

24%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Guidewire Software, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 24% uprawnia w 4th-ROK (6.00% kwartalnie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Guidewire Software jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $371,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Guidewire Software wynosi $218,891.

Inne zasoby