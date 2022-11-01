Katalog firm
SEI Investments
SEI Investments Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w SEI Investments wynosi od $24,556 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $155,000 dla Menedżer Produktu na górnym końcu.

Analityk Biznesowy
Median $100K
Menedżer Produktu
Median $155K
Inżynier Oprogramowania
Median $24.6K

Księgowy
$74.6K
Asystent Administracyjny
$42.9K
Operacje Biznesowe
$49.2K
Analityk Finansowy
$50K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w SEI Investments jest Menedżer Produktu z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $155,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w SEI Investments wynosi $49,980.

