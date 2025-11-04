Katalog firm
SEI Investments
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

SEI Investments Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in India w SEI Investments wynosi ₹2.13M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w SEI Investments. Ostatnia aktualizacja: 11/4/2025

Mediana Pakietu
company icon
SEI Investments
Software Engineer
hidden
Łącznie rocznie
₹2.13M
Poziom
L3
Podstawa
₹2.02M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹101K
Lata w firmie
0-1 Lata
Lata doświadczenia
2-4 Lata
Jakie są poziomy kariery w SEI Investments?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Współtwórz

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w SEI Investments in India wynosi rocznie ₹2,141,969. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w SEI Investments dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in India wynosi ₹2,130,740.

Inne zasoby