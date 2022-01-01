Katalog firm
Airbnb Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Airbnb wynosi od $33,473 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Biznesowy na dolnym końcu do $836,108 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Airbnb. Ostatnia aktualizacja: 9/4/2025

Inżynier Oprogramowania
G7 $186K
G8 $309K
G9 $443K
G10 $587K
G11 $836K

Inżynier Android

Inżynier Oprogramowania Mobilnego

Inżynier Oprogramowania Frontend

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Danych

Analityk Danych
L3 $224K
L4 $237K
L5 $345K
L6 $502K
L7 $827K
Menedżer Produktu
L4 $292K
L5 $434K
L6 $512K
L7 $724K

Projektant Produktu
L6 $304K
L7 $201K
L8 $272K
L9 $406K
L10 $463K
L11 $706K

Projektant UX

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
M1 $602K
M2 $765K
Rekruter
G8 $189K
G9 $209K

Rekruter Techniczny

Menedżer Programu Technicznego
L5 $349K
L6 $499K
Analityk Finansowy
Median $301K
Menedżer Projektu
Median $200K
Marketing
Median $300K
Menedżer Programu
Median $330K
Analityk Biznesowy
Median $33.5K
Analityk Danych
Median $157K
Prawny
Median $275K

Radca Prawny

Sprzedaż
Median $100K
Menedżer Analityki Danych
Median $620K
Asystent Administracyjny
Median $155K
Rozwój Biznesu
Median $130K
Technolog Informacyjny (IT)
Median $230K
Badacz UX
Median $340K
Księgowy
$190K

Księgowy Techniczny

Operacje Biznesowe
$349K
Menedżer Operacji Biznesowych
$267K
Copywriter
$246K
Zasoby Ludzkie
$126K
Operacje Marketingowe
$367K
Inżynier Mechanik
$295K
Operacje Personalne
$402K
Menedżer Projektowania Produktu
$348K
Operacje Przychodowe
$266K
Inżynier Sprzedaży
$71.5K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$117K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

35%

ROK 1

30%

ROK 2

20%

ROK 3

15%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Airbnb, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 35% uprawnia w 1st-ROK (8.75% kwartalnie)

  • 30% uprawnia w 2nd-ROK (7.50% kwartalnie)

  • 20% uprawnia w 3rd-ROK (5.00% kwartalnie)

  • 15% uprawnia w 4th-ROK (3.75% kwartalnie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Airbnb, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Airbnb, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Airbnb jest Inżynier Oprogramowania at the G11 level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $836,108. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Airbnb wynosi $301,000.

