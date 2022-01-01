Katalog firm
Pluralsight
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Pluralsight Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Pluralsight wynosi od $62,559 całkowitej rekompensaty rocznie dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na dolnym końcu do $425,850 dla Sukces Klienta na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Pluralsight. Ostatnia aktualizacja: 11/28/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Inżynier Oprogramowania
P2 $117K
P3 $141K
P4 $165K
P5 $217K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Menedżer Produktu
P3 $151K
P4 $189K
P5 $343K
Analityk Danych
Median $157K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

69 30
69 30
Analityk Biznesowy
Median $86K
Sukces Klienta
$426K
Specjalista Technologii Informacyjnych (IT)
$80K
Operacje Marketingowe
$102K
Menedżer Projektowania Produktu
$241K
Menedżer Projektu
$87.1K
Sprzedaż
Median $125K
Inżynier Sprzedaży
$136K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$62.6K
Architekt Rozwiązań
$136K
Menedżer Programów Technicznych
$116K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Pluralsight, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby nawiązać kontakt z pracownikami różnych firm, otrzymać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Pluralsight jest Sukces Klienta at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $425,850. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Pluralsight wynosi $135,675.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Pluralsight

Powiązane firmy

  • BlueVine
  • Cyndx
  • Bamboo Rose
  • Juniper Square
  • VTS
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/pluralsight/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.