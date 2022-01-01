Katalog firm
VTS
VTS Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w VTS wynosi od $88,200 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Biznesowy na dolnym końcu do $850,944 dla Rekruter na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników VTS. Ostatnia aktualizacja: 11/13/2025

Inżynier Oprogramowania
Median $115K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $155K
Projektant Produktu
Median $92K

Menedżer Produktu
Median $116K
Analityk Biznesowy
$88.2K
Obsługa Klienta
$118K
Sukces Klienta
$179K
Analityk Danych
$161K
Inżynier Sprzętu
$107K
Menedżer Projektu
$114K
Rekruter
$851K
Sprzedaż
$189K
Inżynier Sprzedaży
$161K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$116K
Nie ma Twojego stanowiska?

Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W VTS, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w VTS jest Rekruter at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $850,944. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w VTS wynosi $116,920.

