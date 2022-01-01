Katalog firm
Okta Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Okta wynosi od $66,000 całkowitej rekompensaty rocznie dla Asystent Administracyjny na dolnym końcu do $868,333 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Okta. Ostatnia aktualizacja: 9/17/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Inżynier Niezawodności Witryny

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Menedżer Produktu
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

Marketing
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Menedżer Marketingu Produktu

Inżynier Sprzedaży
Median $200K
Sprzedaż
Median $195K
Architekt Rozwiązań
Median $213K

Architekt Bezpieczeństwa Chmury

Menedżer Programu Technicznego
Median $220K
Projektant Produktu
Median $143K

Projektant UX

Technolog Informacyjny (IT)
Median $185K
Operacje Biznesowe
Median $240K
Analityk Biznesowy
Median $257K
Obsługa Klienta
Median $150K
Menedżer Programu
Median $249K
Rekruter
Median $166K
Asystent Administracyjny
Median $66K
Księgowy
$310K

Księgowy Techniczny

Menedżer Operacji Biznesowych
$210K
Rozwój Biznesu
$76.5K
Szef Sztabu
$169K
Sukces Klienta
$149K
Analityk Danych
$213K
Analityk Danych
$206K
Analityk Finansowy
$221K
Zasoby Ludzkie
$184K
Prawny
$214K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$145K
Menedżer Konta Technicznego
$141K
Redaktor Techniczny
Median $144K
Badacz UX
$118K
Harmonogram Uprawnień

33.4%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Okta, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.4% uprawnia w 1st-ROK (33.40% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (33.30% rocznie)

No cliff

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Okta, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (25.00% rocznie)

No cliff

Najczęściej zadawane pytania

The highest paying role reported at Okta is Menedżer Inżynierii Oprogramowania at the Sr. Director level with a yearly total compensation of $868,333. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Okta is $213,060.

