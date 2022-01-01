Katalog firm
Splunk
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

Splunk Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Splunk wynosi od $51,822 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Sprzedaży na dolnym końcu do $733,000 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Splunk. Ostatnia aktualizacja: 8/29/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
P2 $171K
P3 $227K
P4 $300K
P5 $403K
P6 $726K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Inżynier Niezawodności Witryny

Menedżer Produktu
P2 $189K
P3 $219K
P4 $261K
P5 $422K
P6 $652K
P7 $733K
Sprzedaż
P2 $121K
P3 $158K
P4 $245K
P5 $312K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

83 48
83 48
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
M3 $366K
M4 $411K
M5 $563K
Projektant Produktu
P2 $150K
P3 $218K
P5 $351K

Projektant UX

Architekt Rozwiązań
P4 $229K
P5 $282K

Architekt Danych

Cloud Security Architect

Analityk Danych
Median $265K
Marketing
P2 $106K
P5 $268K
Menedżer Programu Technicznego
Median $224K
Analityk Finansowy
Median $145K
Menedżer Programu
Median $170K
Inżynier Sprzedaży
Median $51.8K
Technolog Informacyjny (IT)
Median $157K
Rekruter
Median $141K
Redaktor Techniczny
Median $145K
Menedżer Projektu
Median $156K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
Median $425K
Księgowy
$252K

Księgowy Techniczny

Menedżer Operacji Biznesowych
$147K
Analityk Biznesowy
Median $161K
Rozwój Biznesu
$63.3K
Szef Sztabu
$371K
Obsługa Klienta
$229K
Analityk Danych
$167K
Zasoby Ludzkie
$249K
Konsultant Zarządzania
$153K
Operacje Marketingowe
$162K
Menedżer Projektowania Produktu
$481K
Operacje Przychodowe
$200K
Całkowite Wynagrodzenia
$241K
Badacz UX
$129K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

33.3%

ROK 1

33.3%

ROK 2

33.3%

ROK 3

Typ Akcji
RSU

W Splunk, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)

  • 33.3% uprawnia w 2nd-ROK (8.32% kwartalnie)

  • 33.3% uprawnia w 3rd-ROK (8.32% kwartalnie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Splunk, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby nawiązać kontakt z pracownikami różnych firm, otrzymać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Splunk jest Menedżer Produktu at the P7 level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $733,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Splunk wynosi $227,427.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla Splunk

Powiązane firmy

  • Okta
  • Box
  • Palo Alto Networks
  • Pure Storage
  • UiPath
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby