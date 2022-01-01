Splunk Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Splunk wynosi od $51,822 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Sprzedaży na dolnym końcu do $733,000 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Splunk. Ostatnia aktualizacja: 8/29/2025
33.3%
ROK 1
33.3%
ROK 2
33.3%
ROK 3
W Splunk, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33.3% uprawnia w 1st-ROK (33.30% rocznie)
33.3% uprawnia w 2nd-ROK (8.32% kwartalnie)
33.3% uprawnia w 3rd-ROK (8.32% kwartalnie)
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
W Splunk, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:
25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)
25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)
25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)
