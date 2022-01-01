Katalog firm
Palantir
Palantir Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Palantir wynosi od $77,113 całkowitej rekompensaty rocznie dla Asystent Administracyjny na dolnym końcu do $408,000 dla Technolog Informacyjny (IT) na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Palantir. Ostatnia aktualizacja: 8/26/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Software Engineer $255K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Oprogramowania Wdrażanego

Rozwój Biznesu
Median $150K
Menedżer Programu Technicznego
Median $205K

Menedżer Produktu
Median $200K
Architekt Rozwiązań
Median $177K
Analityk Danych
Median $183K
Projektant Produktu
Median $175K
Menedżer Programu
Median $180K
Menedżer Projektu
Median $150K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $300K
Księgowy
$126K

Księgowy Techniczny

Asystent Administracyjny
$77.1K
Operacje Biznesowe
$241K
Analityk Biznesowy
$141K
Rozwój Korporacyjny
$132K
Zasoby Ludzkie
$104K
Technolog Informacyjny (IT)
$408K
Prawny
$255K
Konsultant Zarządzania
$164K
Marketing
$134K
Menedżer Projektowania Produktu
$302K
Rekruter
$165K
Sprzedaż
$137K
Inżynier Sprzedaży
$147K
Harmonogram Uprawnień

20%

ROK 1

20%

ROK 2

20%

ROK 3

20%

ROK 4

20%

ROK 5

Typ Akcji
RSU

W Palantir, RSUs podlegają 5-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 20% uprawnia w 1st-ROK (20.00% rocznie)

  • 20% uprawnia w 2nd-ROK (1.67% miesięcznie)

  • 20% uprawnia w 3rd-ROK (1.67% miesięcznie)

  • 20% uprawnia w 4th-ROK (1.67% miesięcznie)

  • 20% uprawnia w 5th-ROK (1.67% miesięcznie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Palantir, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Palantir, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Palantir jest Technolog Informacyjny (IT) at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $408,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Palantir wynosi $170,357.

