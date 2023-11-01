Katalog firm
Novibet
Novibet Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Novibet wynosi od $19,591 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Produktu na dolnym końcu do $32,604 dla Inżynier Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Novibet. Ostatnia aktualizacja: 11/28/2025

Projektant Produktu
$19.6K
Inżynier Oprogramowania
$32.6K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Novibet jest Inżynier Oprogramowania at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $32,604. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Novibet wynosi $26,098.

