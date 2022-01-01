Katalog firm
Dropbox Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Dropbox wynosi od $85,576 całkowitej rekompensaty rocznie dla Obsługa Klienta na dolnym końcu do $884,238 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Dropbox. Ostatnia aktualizacja: 9/10/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
IC1 $177K
IC2 $262K
IC3 $357K
IC4 $489K
IC5 $642K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Zapewnienia Jakości (QA)

Inżynier Danych

Inżynier Bezpieczeństwa Oprogramowania

Projektant Produktu
IC1 $167K
IC2 $207K
IC3 $283K
IC4 $367K
IC5 $385K

Projektant Interakcji

Projektant UX

Menedżer Produktu
IC2 $202K
IC3 $270K
IC4 $358K
IC5 $502K
IC6 $740K

Menedżer Inżynierii Oprogramowania
M3 $443K
M4 $470K
M5 $600K
M6 $884K
Analityk Danych
IC2 $174K
IC3 $246K
IC4 $276K
Marketing
IC3 $170K
IC4 $205K
IC5 $281K
Menedżer Programu Technicznego
IC3 $253K
IC4 $314K
Rekruter
IC3 $154K
IC4 $212K
Badacz UX
Median $240K
Menedżer Projektowania Produktu
Median $426K
Menedżer Programu
Median $157K
Sprzedaż
Median $180K
Architekt Rozwiązań
Median $171K

Architekt Danych

Architekt Bezpieczeństwa Chmury

Asystent Administracyjny
$104K
Operacje Biznesowe
$191K
Menedżer Operacji Biznesowych
$151K
Analityk Biznesowy
$198K
Rozwój Biznesu
$428K
Szef Sztabu
$111K
Rozwój Korporacyjny
$134K
Obsługa Klienta
$85.6K
Analityk Danych
$197K
Menedżer Analityki Danych
$667K
Analityk Finansowy
$96.5K
Projektant Graficzny
$222K
Inżynier Sprzętu
$308K
Zasoby Ludzkie
$343K
Technolog Informacyjny (IT)
$145K
Prawny
$196K
Operacje Marketingowe
$180K
Menedżer Partnerów
$98.6K
Inżynier Sprzedaży
$365K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$319K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Dropbox, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Najczęściej zadawane pytania

