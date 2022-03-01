Katalog firm
MTS Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń MTS waha się od $13,866 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Kierownik projektu na dolnym końcu do $83,421 dla Kierownik nauki o danych na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy MTS. Ostatnia aktualizacja: 8/18/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

Inżynier iOS

Inżynier oprogramowania frontend

Inżynier uczenia maszynowego

Inżynier oprogramowania backend

Inżynier zapewnienia jakości (QA)

Inżynier danych

Inżynier DevOps

Naukowiec danych
Median $35K
Analityk biznesowy
Median $30.6K

Analityk danych
Median $14.7K
Projektant produktu
Median $30.4K
Menedżer produktu
Median $48.4K
Kierownik inżynierii oprogramowania
Median $66.7K
Kierownik projektu
Median $13.9K
Kierownik nauki o danych
Median $83.4K
Asystent administracyjny
$81.1K
Analityk finansowy
$18.7K
Zasoby ludzkie
$16.6K
Specjalista IT
$57.3K
Konsultant zarządzania
$47.6K
Marketing
$27.3K
Kierownik projektowania produktu
$68.3K
Architekt rozwiązań
$61.9K
Kierownik programu technicznego
$44.5K
FAQ

The highest paying role reported at MTS is Kierownik nauki o danych with a yearly total compensation of $83,421. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at MTS is $44,476.

