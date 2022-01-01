Katalog firm
Airtel India
Airtel India Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Airtel India wynosi od $3,631 całkowitej rekompensaty rocznie dla Operacje Marketingowe na dolnym końcu do $113,207 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Airtel India. Ostatnia aktualizacja: 11/16/2025

Inżynier Oprogramowania
Software Engineer $13.6K
Senior Software Engineer $23.4K
Lead Software Engineer $40.6K
Senior Lead Software Engineer $51.9K

Inżynier Oprogramowania Frontend

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Oprogramowania Quality Assurance (QA)

Menedżer Produktu
Median $42K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $113K

Analityk Danych
Median $36.8K
Analityk Biznesowy
Median $21.3K
Rozwój Biznesu
$45.5K
Analityk Danych
$35.2K
Analityk Finansowy
$7.5K
Zasoby Ludzkie
$16.4K
Specjalista Technologii Informacyjnych (IT)
$4.4K
Marketing
$56.1K
Operacje Marketingowe
$3.6K
Projektant Produktu
Median $29K
Menedżer Projektowania Produktu
$67.8K
Menedżer Projektu
$34.2K
Sprzedaż
$14.7K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$12K
Architekt Rozwiązań
$49.4K

Architekt Danych

Całkowite Wynagrodzenia
$25.9K
Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Airtel India jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $113,207. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Airtel India wynosi $31,578.

