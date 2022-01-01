Katalog firm
BT Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń BT waha się od $7,650 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Analityk danych na dolnym końcu do $256,275 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy BT. Ostatnia aktualizacja: 8/20/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $20.3K

Inżynier oprogramowania backend

Inżynier oprogramowania full-stack

Specjalista IT
Median $43.6K
Szef gabinetu
$88.3K

Obsługa klienta
$29.2K
Analityk danych
$7.7K
Kierownik nauki o danych
$47.8K
Naukowiec danych
$17.5K
Analityk finansowy
$88.3K
Inżynier sprzętu
$119K
Zasoby ludzkie
$48.4K
Prawnik
$184K
Marketing
$107K
Projektant produktu
$42.7K
Menedżer produktu
$73.2K
Kierownik programu
$113K
Kierownik projektu
$9.4K
Sprzedaż
$256K
Analityk cyberbezpieczeństwa
$80.1K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$61K
Architekt rozwiązań
$52.3K

Architekt danych

Kierownik programu technicznego
$74.2K
Specjalista ds. dokumentacji technicznej
$10.9K
Badacz UX
$81.5K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w BT to Sprzedaż at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $256,275. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w BT wynosi $61,004.

Inne zasoby