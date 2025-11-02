Katalog firm
Krista Software
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

Krista Software Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in India w Krista Software wynosi ₹3.39M year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Krista Software. Ostatnia aktualizacja: 11/2/2025

Mediana Pakietu
company icon
Krista Software
Backend Software Engineer
Pune, MH, India
Łącznie rocznie
₹3.39M
Poziom
L3
Podstawa
₹3.39M
Stock (/yr)
₹0
Premia
₹0
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
3 Lata
Jakie są poziomy kariery w Krista Software?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Współtwórz

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Krista Software in India wynosi rocznie ₹4,775,275. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Krista Software dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in India wynosi ₹2,197,515.

