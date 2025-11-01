Katalog firm
Ingram Micro
  • Pensje
  • Analityk Danych

  • Wszystkie pensje Analityk Danych

Ingram Micro Analityk Danych Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Analityk Danych in Canada w Ingram Micro wynosi CA$117K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ingram Micro. Ostatnia aktualizacja: 11/1/2025

Mediana Pakietu
company icon
Ingram Micro
Data Scientist
Toronto, ON, Canada
Łącznie rocznie
CA$117K
Poziom
hidden
Podstawa
CA$109K
Stock (/yr)
CA$0
Premia
CA$8.1K
Lata w firmie
0-1 Lata
Lata doświadczenia
2-4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Ingram Micro?
Block logo
+CA$80.7K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Analityk Danych w Ingram Micro in Canada wynosi rocznie CA$153,120. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Ingram Micro dla stanowiska Analityk Danych in Canada wynosi CA$118,667.

Inne zasoby