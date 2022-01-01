Katalog firm
Domo Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Domo wynosi od $22,928 całkowitej rekompensaty rocznie dla Projektant Graficzny na dolnym końcu do $183,000 dla Menedżer Produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Domo. Ostatnia aktualizacja: 10/14/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $155K
Projektant Produktu
Median $115K

Projektant UX

Menedżer Produktu
Median $183K

Marketing
Median $183K
Asystent Administracyjny
$44.8K
Analityk Danych
$125K
Projektant Graficzny
$22.9K
Rekruter
$141K
Sprzedaż
$163K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
$159K
Menedżer Programu Technicznego
$77.4K
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcji
Options

W Domo, Options podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (6.25% kwartalnie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (6.25% kwartalnie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Domo jest Menedżer Produktu z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $183,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Domo wynosi $140,700.

