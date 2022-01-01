Katalog firm
Ingram Micro
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Ingram Micro Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Ingram Micro waha się od $10,091 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier oprogramowania na dolnym końcu do $264,924 dla Architekt rozwiązań na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Ingram Micro. Ostatnia aktualizacja: 8/12/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
Median $10.1K
Projektant produktu
Median $168K

Projektant UX

Naukowiec danych
Median $83.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Analityk biznesowy
$186K
Analityk finansowy
$127K
Specjalista IT
$146K
Marketing
$101K
Menedżer produktu
$83.6K
Kierownik projektu
$119K
Sprzedaż
$72.5K
Inżynier sprzedaży
$20.7K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$81K
Architekt rozwiązań
$265K
Kierownik programu technicznego
$176K
Badacz UX
$77.4K
Inwestor venture capital
$66.7K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Ingram Micro to Architekt rozwiązań at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $264,924. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Ingram Micro wynosi $92,702.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Ingram Micro

Powiązane firmy

  • Red Hat
  • Rackspace
  • A10 Networks
  • NETSCOUT
  • Domo
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby