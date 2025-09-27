Katalog firm
Helsing
Helsing Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in United Kingdom w Helsing wynosi £139K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Helsing. Ostatnia aktualizacja: 9/27/2025

Mediana Pakietu
company icon
Helsing
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Łącznie rocznie
£139K
Poziom
L3
Podstawa
£100K
Stock (/yr)
£38.2K
Premia
£0
Lata w firmie
1 Rok
Lata doświadczenia
5 Lata
Jakie są poziomy kariery w Helsing?

£121K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Helsing, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Inżynier Oprogramowania di Helsing in United Kingdom mencapai total kompensasi tahunan £257,906. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Helsing untuk posisi Inżynier Oprogramowania in United Kingdom adalah £134,409.

