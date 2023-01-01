Katalog firm
Helsing
Helsing Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Helsing wynosi od $166,892 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inżynier Oprogramowania na dolnym końcu do $254,285 dla Menedżer Programu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Helsing. Ostatnia aktualizacja: 9/14/2025

$160K

Inżynier Oprogramowania
Median $167K
Menedżer Produktu
$225K
Menedżer Programu
$254K

Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Helsing, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Helsing jest Menedżer Programu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $254,285. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Helsing wynosi $225,362.

Inne zasoby