Wynagrodzenie Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States w Grainger wynosi od $264K year dla Senior Software Engineering Manager do $340K year dla Director. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $230K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Grainger. Ostatnia aktualizacja: 11/1/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
