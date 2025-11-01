Katalog firm
Grainger
  • Pensje
  • Menedżer Inżynierii Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Menedżer Inżynierii Oprogramowania

Grainger Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Wynagrodzenie Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States w Grainger wynosi od $264K year dla Senior Software Engineering Manager do $340K year dla Director. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $230K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Grainger. Ostatnia aktualizacja: 11/1/2025

Średnie Wynagrodzenie wg Poziom
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
Software Engineering Manager I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineering Manager II
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineering Manager
$264K
$210K
$14.5K
$39K
Director
$340K
$248K
$30K
$62.5K
Pokaż 2 Więcej poziomów
Najnowsze zgłoszenia pensji
Jakie są poziomy kariery w Grainger?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w Grainger in United States wynosi rocznie $340,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Grainger dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in United States wynosi $263,000.

