Katalog firm
Texas Instruments
Texas Instruments Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w Texas Instruments wynosi od $2,448 całkowitej rekompensaty rocznie dla Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka na dolnym końcu do $295,470 dla Prawny na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników Texas Instruments. Ostatnia aktualizacja: 12/1/2025

Inżynier Sprzętu
24 $25.5K
26 $35.6K
28 $63.1K
29 $97.5K
30 $107K

Inżynier Analogowy

Inżynier ASIC

Inżynier SoC

Inżynier Sprzętu Wbudowanego

Inżynier Oprogramowania
24 $27.3K
26 $40.6K
28 $62.1K

Inżynier Oprogramowania Backend

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Sieci

Inżynier Oprogramowania Systemów Wbudowanych

Inżynier Elektryk
24 $106K
26 $133K
28 $152K
29 $211K

Inżynier Mechanik
24 $99.7K
26 $124K
28 $143K

Inżynier Produkcji

Inżynier Projektant

Inżynier Testów

Inżynier Konserwacji

Marketing
24 $131K
26 $131K
28 $150K
29 $241K
Inżynier Chemik
Median $113K

Inżynier Procesów

Inżynier Obiektów

Sprzedaż
26 $196K
28 $249K

Przedstawiciel Sprzedaży Terenowej

Menedżer Projektu
Median $185K
Inżynier Sprzedaży
24 $156K
26 $191K
Projektant Produktu
Median $125K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $97.4K
Menedżer Programu
Median $252K
Analityk Biznesowy
Median $105K
Rozwój Biznesu
Median $259K
Specjalista Technologii Informacyjnych (IT)
Median $86K
Architekt Rozwiązań
Median $156K
Księgowy
$45.2K
Menedżer Operacji Biznesowych
$227K
Analityk Danych
$86.3K
Analityk Danych
$112K
Menedżer Obiektów
$206K
Analityk Finansowy
$128K
Projektant Graficzny
$106K
Zasoby Ludzkie
$88.9K
Prawny
$295K
Operacje Marketingowe
$45.5K
Inżynier Materiałowy
$161K
Menedżer Projektowania Produktu
$69.6K
Menedżer Produktu
$72.8K
Menedżer Konta Technicznego
$203K
Menedżer Programów Technicznych
$207K
Inwestor Kapitału Podwyższonego Ryzyka
$2.4K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram Uprawnień

0%

ROK 1

0%

ROK 2

0%

ROK 3

100%

ROK 4

Typ Akcji
RSU

W Texas Instruments, RSUs podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 0% uprawnia w 1st-ROK (0.00% rocznie)

  • 0% uprawnia w 2nd-ROK (0.00% rocznie)

  • 0% uprawnia w 3rd-ROK (0.00% rocznie)

  • 100% uprawnia w 4th-ROK (100.00% rocznie)

Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Texas Instruments jest Prawny at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $295,470. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Texas Instruments wynosi $124,324.

Inne zasoby

