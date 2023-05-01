Katalog firm
GovTech
Pracujesz tutaj? Zarejestruj swoją firmę

GovTech Wynagrodzenia

Wynagrodzenie w GovTech wynosi od $8,514 całkowitej rekompensaty rocznie dla Analityk Danych na dolnym końcu do $163,213 dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników GovTech. Ostatnia aktualizacja: 9/8/2025

$160K

Zarabiaj Uczciwie, Nie Daj Się Wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. $ (czasem ponad 300 tys. $). Wynegocjuj swoją pensję lub swoje CV do przeglądu przez prawdziwych ekspertów - rekruterów, którzy robią to codziennie.

Inżynier Oprogramowania
Median $95.1K

Inżynier Oprogramowania Full-Stack

Inżynier Danych

Inżynier DevOps

Menedżer Produktu
Median $105K
Analityk Danych
Median $100K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Projektant Produktu
Median $73.2K

Projektant UX

Analityk Biznesowy
Median $76.9K
Menedżer Projektu
Median $110K
Menedżer Inżynierii Oprogramowania
Median $163K
Analityk Danych
$8.5K
Zasoby Ludzkie
$82.1K
Menedżer Programu
$117K
Analityk Cyberbezpieczeństwa
$69.6K
Architekt Rozwiązań
$103K

Architekt Danych

Menedżer Programu Technicznego
$74.6K
Nie ma Twojego stanowiska?

Przeszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Najczęściej zadawane pytania

Najwyżej płatnym stanowiskiem w GovTech jest Menedżer Inżynierii Oprogramowania z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $163,213. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w GovTech wynosi $95,115.

Wyróżnione oferty pracy

    Nie znaleziono wyróżnionych ofert pracy dla GovTech

Powiązane firmy

  • Stripe
  • Apple
  • SoFi
  • Google
  • Tesla
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby