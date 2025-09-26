Katalog firm
Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Produktu in Singapore w GovTech wynosi SGD 138K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w GovTech. Ostatnia aktualizacja: 9/26/2025

Mediana Pakietu
company icon
GovTech
Product Manager
Singapore, SG, Singapore
Łącznie rocznie
SGD 138K
Poziom
L2
Podstawa
SGD 112K
Stock (/yr)
SGD 0
Premia
SGD 25.9K
Lata w firmie
2-4 Lata
Lata doświadczenia
2-4 Lata
Jakie są poziomy kariery w GovTech?

SGD 211K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Wynagrodzenia stażowe

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w GovTech in Singapore wynosi rocznie SGD 298,803. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w GovTech dla stanowiska Menedżer Produktu in Singapore wynosi SGD 149,876.

