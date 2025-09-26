Katalog firm
GovTech
    Levels FYI Logo
  • Pensje
  • Menedżer Inżynierii Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Menedżer Inżynierii Oprogramowania

GovTech Menedżer Inżynierii Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Singapore w GovTech wynosi SGD 215K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w GovTech. Ostatnia aktualizacja: 9/26/2025

Mediana Pakietu
company icon
GovTech
Software Engineering Manager
Singapore, SG, Singapore
Łącznie rocznie
SGD 215K
Poziom
J
Podstawa
SGD 215K
Stock (/yr)
SGD 0
Premia
SGD 0
Lata w firmie
0-1 Lata
Lata doświadczenia
11+ Lata
Jakie są poziomy kariery w GovTech?

SGD 211K

Najnowsze zgłoszenia pensji
DodajDodaj wynagrodzenieDodaj wynagrodzenie

Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Nie znaleziono wynagrodzeń
Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Inżynierii Oprogramowania w GovTech in Singapore wynosi rocznie SGD 263,686. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w GovTech dla stanowiska Menedżer Inżynierii Oprogramowania in Singapore wynosi SGD 234,690.

Inne zasoby