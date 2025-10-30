Katalog firm
Creditas
  • Pensje
  • Inżynier Oprogramowania

  • Wszystkie pensje Inżynier Oprogramowania

Creditas Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in Brazil w Creditas wynosi R$262K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Creditas. Ostatnia aktualizacja: 10/30/2025

Mediana Pakietu
company icon
Creditas
Software Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Łącznie rocznie
R$262K
Poziom
hidden
Podstawa
R$262K
Stock (/yr)
R$0
Premia
R$0
Lata w firmie
0-1 Lata
Lata doświadczenia
11+ Lata
Jakie są poziomy kariery w Creditas?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$491K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$121K
Najnowsze zgłoszenia pensji
Firma

Lokalizacja | Data

Nazwa poziomu

Tag

Lata doświadczenia

Łącznie / W firmie

Całkowite wynagrodzenie

Podstawa | Akcje (rok) | Premia
Wynagrodzenia stażowe

Współtwórz

Uwzględnione Stanowiska

Zgłoś Nowe Stanowisko

Inżynier Oprogramowania Backend

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Inżynier Oprogramowania w Creditas in Brazil wynosi rocznie R$317,958. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Creditas dla stanowiska Inżynier Oprogramowania in Brazil wynosi R$239,644.

Powiązane firmy

Inne zasoby