Creditas
Creditas Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Creditas waha się od $42,915 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Kierownik programu technicznego na dolnym końcu do $114,447 dla Menedżer produktu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Creditas. Ostatnia aktualizacja: 8/24/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $47.5K

Inżynier oprogramowania backend

Menedżer produktu
$114K
Kierownik programu technicznego
$42.9K

Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Creditas to Menedżer produktu at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $114,447. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Creditas wynosi $47,491.

