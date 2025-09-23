Katalog firm
CIS Secure Computing
CIS Secure Computing Inżynier Oprogramowania Pensje

Średnia całkowita rekompensata Inżynier Oprogramowania in Canada w CIS Secure Computing wynosi od CA$136K do CA$198K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w CIS Secure Computing. Ostatnia aktualizacja: 9/23/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

CA$154K - CA$179K
Canada
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
CA$136KCA$154KCA$179KCA$198K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

CA$225K

Jakie są poziomy kariery w CIS Secure Computing?

The highest paying salary package reported for a Inżynier Oprogramowania at CIS Secure Computing in Canada sits at a yearly total compensation of CA$197,625. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CIS Secure Computing for the Inżynier Oprogramowania role in Canada is CA$136,179.

