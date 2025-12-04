Katalog firm
Chainalysis
Chainalysis Menedżer Produktu Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Menedżer Produktu in United States w Chainalysis wynosi $206K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Chainalysis. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Mediana Pakietu
company icon
Chainalysis
Senior Product Manager
New York, NY
Łącznie rocznie
$206K
Poziom
Senior
Podstawa
$186K
Stock (/yr)
$0
Premia
$20K
Lata w firmie
3 Lata
Lata doświadczenia
9 Lata
Jakie są poziomy kariery w Chainalysis?
Najnowsze zgłoszenia pensji
Harmonogram Uprawnień

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W Chainalysis, Granty akcji/kapitałowe podlegają 4-letniemu harmonogramowi uprawnień:

  • 25% uprawnia w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% uprawnia w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% uprawnia w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)



Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Produktu w Chainalysis in United States wynosi rocznie $436,200. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Chainalysis dla stanowiska Menedżer Produktu in United States wynosi $212,000.

