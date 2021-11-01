Katalog firm
Certify Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Certify waha się od $51,618 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Operacje obsługi klienta na dolnym końcu do $252,461 dla Sprzedaż na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Certify. Ostatnia aktualizacja: 8/17/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Median $97.7K
Menedżer produktu
Median $170K
Analityk biznesowy
$121K

Obsługa klienta
$51.7K
Operacje obsługi klienta
$51.6K
Naukowiec danych
$159K
Operacje marketingowe
$99.5K
Projektant produktu
$106K
Sprzedaż
$252K
Kierownik inżynierii oprogramowania
$226K
FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Certify to Sprzedaż at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $252,461. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Certify wynosi $113,063.

