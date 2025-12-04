Katalog firm
Certify
Certify Obsługa Klienta Pensje

Średnia całkowita rekompensata Obsługa Klienta in Spain w Certify wynosi od €36.5K do €53K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Certify. Ostatnia aktualizacja: 12/4/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

$47.8K - $55.5K
Spain
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
$42.2K$47.8K$55.5K$61.2K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Obsługa Klienta w Certify in Spain wynosi rocznie €53,036. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Certify dla stanowiska Obsługa Klienta in Spain wynosi €36,546.

