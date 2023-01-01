Katalog firm
Anthropic
Anthropic Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Anthropic waha się od $311,933 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Marketing na dolnym końcu do $642,600 dla Operacje biznesowe na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Anthropic. Ostatnia aktualizacja: 8/21/2025

$160K

Inżynier oprogramowania
Senior Software Engineer $526K
Lead Software Engineer $635K
Operacje biznesowe
$643K
Specjalista IT
$322K

Marketing
$312K
Harmonogram nabywania praw

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

W firmie Anthropic, Granty akcji/udziałów podlegają 4-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 25% nabywa się w 1st-ROK (25.00% rocznie)

  • 25% nabywa się w 2nd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 3rd-ROK (2.08% miesięcznie)

  • 25% nabywa się w 4th-ROK (2.08% miesięcznie)

FAQ

Najlepiej opłacana rola zgłoszona w Anthropic to Operacje biznesowe at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem w wysokości $642,600. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz wszelkie potencjalne wynagrodzenie w akcjach i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia zgłoszonego w Anthropic wynosi $525,821.

Inne zasoby