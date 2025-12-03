Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w Ansys wynosi od $98.7K year dla P1 do $150K year dla P4. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $136K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ansys. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025
Nazwa poziomu
Łącznie
Podstawa
Akcje
Premia
P1
$98.7K
$88.5K
$4.7K
$5.5K
P2
$126K
$107K
$9.2K
$9.8K
P3
$139K
$114K
$13.6K
$11.3K
P4
$150K
$118K
$15.9K
$16.1K
Firma
Nazwa poziomu
Lata doświadczenia
Całkowite wynagrodzenie
|Nie znaleziono wynagrodzeń
33%
ROK 1
33%
ROK 2
33%
ROK 3
W Ansys, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień:
33% uprawnia w 1st-ROK (33.00% rocznie)
33% uprawnia w 2nd-ROK (33.00% rocznie)
33% uprawnia w 3rd-ROK (33.00% rocznie)
