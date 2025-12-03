Ansys Inżynier Oprogramowania Pensje

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania in United States w Ansys wynosi od $98.7K year dla P1 do $150K year dla P4. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $136K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ansys. Ostatnia aktualizacja: 12/3/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje (/yr) Premia P1 Software Engineer 1 ( Poziom początkujący ) $98.7K $88.5K $4.7K $5.5K P2 Software Engineer 2 $126K $107K $9.2K $9.8K P3 Senior Software Engineer $139K $114K $13.6K $11.3K P4 Lead Software Engineer $150K $118K $15.9K $16.1K Pokaż 4 Więcej poziomów

Nie znaleziono wynagrodzeń

Harmonogram Uprawnień Główny 33 % ROK 1 33 % ROK 2 33 % ROK 3 Typ Akcji RSU W Ansys, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień: 33 % uprawnia w 1st - ROK ( 33.00 % rocznie )

33 % uprawnia w 2nd - ROK ( 33.00 % rocznie )

33 % uprawnia w 3rd - ROK ( 33.00 % rocznie )

Jaki jest harmonogram uprawnień w Ansys ?

