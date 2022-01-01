Katalog firm
Ansys
Pracujesz tu? Zgłoś swoją firmę

Ansys Wynagrodzenia

Zakres wynagrodzeń Ansys waha się od $22,287 w całkowitym wynagrodzeniu rocznie dla Inżynier oprogramowania na dolnym końcu do $190,000 dla Inżynier sprzętu na górnym końcu. Levels.fyi zbiera anonimowe i zweryfikowane wynagrodzenia od obecnych i byłych pracowników firmy Ansys. Ostatnia aktualizacja: 8/21/2025

$160K

Zarób, nie daj się wykorzystać

Wynegocjowaliśmy tysiące ofert i regularnie osiągamy podwyżki o ponad 30 tys. USD (czasami ponad 300 tys. USD).Wynegocjuj swoje wynagrodzenie lub swój przegląd CV przez prawdziwych ekspertów – rekruterów, którzy robią to na co dzień.

Inżynier oprogramowania
P1 $22.3K
P2 $30K
P3 $49.4K
P4 $45.1K
Inżynier mechanik
P2 $110K
P3 $164K
Inżynier sprzętu
Median $190K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Obsługa klienta
$63.4K
Inżynier elektryk
$174K
Specjalista IT
$131K
Marketing
$124K
Operacje marketingowe
$113K
Inżynier optyk
$62.3K
Menedżer produktu
$131K
Kierownik projektu
$179K
Rekruter
$107K
Sprzedaż
$133K
Inżynier sprzedaży
$39.3K
Kierownik programu technicznego
$123K
Specjalista ds. dokumentacji technicznej
$87.1K
Brakuje Twojego stanowiska?

Wyszukaj wszystkie wynagrodzenia na naszej stronie wynagrodzeń lub dodaj swoje wynagrodzenie aby pomóc odblokować stronę.


Harmonogram nabywania praw

33%

ROK 1

33%

ROK 2

33%

ROK 3

Rodzaj akcji
RSU

W firmie Ansys, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi nabywania praw:

  • 33% nabywa się w 1st-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% nabywa się w 2nd-ROK (33.00% rocznie)

  • 33% nabywa się w 3rd-ROK (33.00% rocznie)

Masz pytanie? Zapytaj społeczność.

Odwiedź społeczność Levels.fyi, aby wchodzić w interakcje z pracownikami różnych firm, otrzymywać porady kariery i więcej.

Odwiedź teraz!

FAQ

Den høyest betalende rollen rapportert hos Ansys er Inżynier sprzętu med en årlig total kompensasjon på $190,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuell aksjekompensasjon og bonuser.
Den mediane årlige totale kompensasjonen rapportert hos Ansys er $111,360.

Polecane oferty pracy

    Nie znaleziono polecanych ofert pracy dla Ansys

Powiązane firmy

  • Perficient
  • Zebra Technologies
  • Mercury Systems
  • RealPage
  • Northrop Grumman
  • Zobacz wszystkie firmy ➜

Inne zasoby