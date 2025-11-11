Ansys Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego Pensje

Wynagrodzenie Inżynier Oprogramowania Produkcyjnego in United States w Ansys wynosi od $124K year dla P2 do $139K year dla P3. Medianna pakietu rekompensaty in United States year wynosi w sumie $150K. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Ansys. Ostatnia aktualizacja: 11/11/2025

Nazwa poziomu Łącznie Podstawa Akcje ( /yr ) Premia P1 Software Engineer 1 ( Poziom początkujący ) $ -- $ -- $ -- $ -- P2 Software Engineer 2 $124K $114K $3.7K $6.7K P3 Senior Software Engineer $139K $121K $13.1K $5K P4 Lead Software Engineer $ -- $ -- $ -- $ -- Pokaż 4 Więcej poziomów

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Najnowsze zgłoszenia pensji

​ Filtr tabeli Subskrybuj Dodaj Dodaj wynagrodzenie Dodaj wynagrodzenie

Firma Lokalizacja | Data Nazwa poziomu Tag Lata doświadczenia Łącznie / W firmie Całkowite wynagrodzenie ( USD ) Podstawa | Akcje (rok) | Premia Nie znaleziono wynagrodzeń Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Otrzymuj powiadomienia o nowych wynagrodzeniach Eksportuj daneZobacz otwarte oferty

HR / Rekrutacja? Stwórz interaktywną ofertę

Harmonogram Uprawnień Główny 33 % ROK 1 33 % ROK 2 33 % ROK 3 Typ Akcji RSU W Ansys, RSUs podlegają 3-letniemu harmonogramowi uprawnień: 33 % uprawnia w 1st - ROK ( 33.00 % rocznie )

33 % uprawnia w 2nd - ROK ( 33.00 % rocznie )

33 % uprawnia w 3rd - ROK ( 33.00 % rocznie )

Jaki jest harmonogram uprawnień w Ansys ?

Otrzymuj Zweryfikowane Wynagrodzenia w swojej skrzynce Zapisz się na zweryfikowane Inżynier Oprogramowania oferty . Otrzymasz szczegółowy podział wynagrodzenia na adres email. Dowiedz się więcej → Wprowadź swój adres email Wprowadź swój adres email Zapisz się Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Politykę Prywatności i Warunki Świadczenia Usług Google.