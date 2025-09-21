Katalog firm
Allied Universal
Allied Universal Inżynier Oprogramowania Pensje

Mediana pakietu rekompensaty Inżynier Oprogramowania in United States w Allied Universal wynosi $127K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Allied Universal. Ostatnia aktualizacja: 9/21/2025

Mediana Pakietu
company icon
Allied Universal
Software Engineer
Irvine, CA
Łącznie rocznie
$127K
Poziom
hidden
Podstawa
$127K
Stock (/yr)
$0
Premia
$0
Lata w firmie
2-4 Lata
Lata doświadczenia
2-4 Lata
Jakie są poziomy kariery w Allied Universal?

$160K

Najnowsze zgłoszenia pensji
Wynagrodzenia stażowe

Najczęściej zadawane pytania

Najveći paket kompenzacije za Inżynier Oprogramowania poziciju u Allied Universal in United States iznosi $150,600 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Allied Universal za Inżynier Oprogramowania poziciju in United States je $127,000.

