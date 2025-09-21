Katalog firm
Allied Universal
Allied Universal Menedżer Projektu Pensje

Średnia całkowita rekompensata Menedżer Projektu in United Arab Emirates w Allied Universal wynosi od AED 136K do AED 190K year. Zobacz szczegółowy podział wynagrodzeń podstawowych, akcji i premii dla pakietów całkowitej rekompensaty w Allied Universal. Ostatnia aktualizacja: 9/21/2025

Średnie Całkowite Wynagrodzenie

AED 147K - AED 171K
United Arab Emirates
Typowy Przedział
Możliwy Przedział
AED 136KAED 147KAED 171KAED 190K
Typowy Przedział
Możliwy Przedział

AED 588K

Jakie są poziomy kariery w Allied Universal?

Najczęściej zadawane pytania

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Menedżer Projektu w Allied Universal in United Arab Emirates wynosi rocznie AED 190,444. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Allied Universal dla stanowiska Menedżer Projektu in United Arab Emirates wynosi AED 136,031.

Inne zasoby