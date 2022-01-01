Selskapskatalog
Treasure Data
Treasure Data Lønninger

Treasure Datas lønn varierer fra $75,750 i total kompensasjon per år for en Teknisk programleder på laveste nivå til $225,000 for en Produktleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Treasure Data. Sist oppdatert: 10/27/2025

Programvareutvikler
Median $195K
Produktleder
Median $225K
Dataanalytiker
$81.6K

Dataforsker
$111K
Markedsføring
$222K
Produktdesigner
$145K
Salg
$205K
Salgsingeniør
$102K
Programvareutviklingsleder
$208K
Løsningsarkitekt
$121K
Technical Account Manager
$173K
Teknisk programleder
$75.7K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Treasure Data er Produktleder med en årlig totalkompensasjon på $225,000. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Treasure Data er $159,293.

