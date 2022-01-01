Selskapskatalog
Proofpoint
Proofpoint Lønninger

Proofpoints lønn varierer fra $72,436 i total kompensasjon per år for en Dataforsker på laveste nivå til $543,150 for en Markedsføring på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Proofpoint. Sist oppdatert: 9/17/2025

$160K

Programvareutvikler
L2 $148K
L3 $161K
L4 $207K
L5 $221K
L6 $306K
L7 $322K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Regnskapsfører
Median $134K
Dataforskningsleder
Median $420K

Produktleder
Median $225K
Programvareutviklingsleder
Median $394K
Salg
Median $142K
Forretningsanalytiker
$79.6K
Dataforsker
$72.4K
Finansanalytiker
$112K
Personalavdeling
$169K
Informasjonsteknolog (IT)
$265K
Markedsføring
$543K
Produktdesigner
$134K
Rekrutterer
$154K
Cybersikkerhetsanalytiker
$127K
Teknisk programleder
$186K
Opptjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aksjetype
RSU

Hos Proofpoint er RSUs underlagt en 4-årig opptjeningsplan:

  • 25% opptjenes i 1st-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 2nd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 3rd-ÅR (25.00% årlig)

  • 25% opptjenes i 4th-ÅR (25.00% årlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Proofpoint er Markedsføring at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $543,150. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Proofpoint er $169,150.

