Docker Lønninger

Dockers lønn varierer fra $104,475 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $499,988 for en Produktdesigner på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Docker. Sist oppdatert: 9/12/2025

$160K

Programvareutvikler
Median $262K
Salgsingeniør
Median $280K
Forretningsoperasjoner
$114K

Kundeservice
$104K
Markedsføring
$176K
Produktdesigner
$500K
Produktleder
$162K
Salg
$185K
Programvareutviklingsleder
$250K
Løsningsarkitekt
$202K
Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Docker er Produktdesigner at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $499,988. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Docker er $193,633.

