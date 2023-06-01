Selskapskatalog
Shortcut Lønninger

Shortcuts lønn varierer fra $83,018 i total kompensasjon per år for en Produktdesigner på laveste nivå til $231,150 for en Programvareutvikler på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Shortcut. Sist oppdatert: 9/19/2025

$160K

Produktdesigner
$83K
Programvareutvikler
$231K
Løsningsarkitekt
$85.4K

Mangler din tittel?

Søk etter alle lønninger på vår kompensasjonsside eller legg til din lønn for å hjelpe til med å låse opp siden.


Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Shortcut er Programvareutvikler at the Common Range Average level med en årlig totalkompensasjon på $231,150. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Shortcut er $85,425.

Andre ressurser