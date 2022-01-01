Selskapskatalog
Shopify
Shopify Lønninger

Shopifys lønn varierer fra $40,655 i total kompensasjon per år for en Kundeservice på laveste nivå til $367,054 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Shopify. Sist oppdatert: 9/19/2025

$160K

Programvareutvikler
L4 $74.5K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Mobil Programvareingeniør

Frontend Programvareingeniør

Maskinlæring Ingeniør

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Dataingeniør

Produksjon Programvareingeniør

Dataforsker
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Produktleder
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

Produktdesigner
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

UX Designer

Markedsføring
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Programvareutviklingsleder
L7 $264K
L8 $367K
Kundeservice
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Dataforskningsleder
L7 $221K
L8 $279K
Finansanalytiker
L5 $90.4K
L6 $121K
Forretningsanalytiker
Median $97.9K
Salgsingeniør
Median $151K
Forretningsoperasjoner
Median $350K
Markedsføringsoperasjoner
Median $102K
Rekrutterer
Median $130K
Løsningsarkitekt
Median $105K

Dataarkitekt

Skysikkerhetsarkitekt

Forretningsoperasjonsleder
Median $106K
Personalavdeling
Median $90K
Salg
Median $87.4K
Teknisk programleder
Median $276K
Teknisk forfatter
Median $66.7K
Forretningsutvikling
Median $326K
Produktdesignleder
Median $315K
Programleder
Median $150K
Cybersikkerhetsanalytiker
Median $109K
Regnskapsfører
$89.6K
Administrativ assistent
$41K
Stabssjef
$109K
Tekstforfatter
$52.6K
Dataanalytiker
$164K
Grafisk designer
$149K
Informasjonsteknolog (IT)
$294K
Juridisk
$198K
Ledelsesrådgiver
$241K
Prosjektleder
$128K
UX-forsker
Median $100K
Opptjeningsplan

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Shopify er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33% opptjenes i 1st-ÅR (33.00% årlig)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 33% opptjenes i 3rd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

100%

ÅR 1

Aksjetype
RSU

Hos Shopify er RSUs underlagt en 1-årig opptjeningsplan:

  • 100% opptjenes i 1st-ÅR (100.00% årlig)

33%

ÅR 1

33%

ÅR 2

33%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Shopify er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33% opptjenes i 1st-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 33% opptjenes i 2nd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

  • 33% opptjenes i 3rd-ÅR (8.25% kvartalsvis)

Ofte stilte spørsmål

The highest paying role reported at Shopify is Programvareutviklingsleder at the L8 level with a yearly total compensation of $367,054. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Shopify is $124,776.

