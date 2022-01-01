Selskapskatalog
Synopsys
Synopsys Lønninger

Synopsyss lønn varierer fra $21,220 i total kompensasjon per år for en Teknisk forfatter på laveste nivå til $413,667 for en Programvareutviklingsleder på høyeste nivå. Levels.fyi samler anonyme og verifiserte lønninger fra nåværende og tidligere ansatte hos Synopsys. Sist oppdatert: 9/16/2025

$160K

Maskinvareingeniør
64 $92.7K
65 $119K
66 $161K
67 $159K
68 $200K
69 $250K
100 $321K

ASIC Ingeniør

SoC Ingeniør

FPGA Ingeniør

Programvareutvikler
64 $94.1K
65 $124K
66 $172K
67 $193K
68 $223K
69 $296K
100 $401K

Backend Programvareingeniør

Full-Stack Programvareingeniør

Produksjon Programvareingeniør

Forskningsvitenskapsmann

Produktleder
69 $284K
100 $343K

Cybersikkerhetsanalytiker
Median $121K
Programvareutviklingsleder
69 $317K
100 $414K
Løsningsarkitekt
Median $310K

Dataarkitekt

Skysikkerhetsarkitekt

Teknisk programleder
Median $45.5K
Elektroingeniør
Median $326K
Produktdesigner
Median $145K
Produktdesignleder
Median $330K
Dataforsker
Median $154K
Salg
Median $331K
Programleder
Median $357K
Forretningsanalytiker
$140K
Kundeservice
$87.1K
Kundesuksess
$90.5K
Dataanalytiker
$45.2K
Dataforskningsleder
$159K
Finansanalytiker
$151K
Personalavdeling
$270K
Informasjonsteknolog (IT)
$34.6K
Ledelsesrådgiver
$257K
Markedsføring
$175K
Maskiningeniør
$39.9K
Prosjektleder
$146K
Salgsingeniør
$120K
Teknisk forfatter
$21.2K
UX-forsker
$193K
Opptjeningsplan

33.3%

ÅR 1

33.3%

ÅR 2

33.3%

ÅR 3

Aksjetype
RSU

Hos Synopsys er RSUs underlagt en 3-årig opptjeningsplan:

  • 33.3% opptjenes i 1st-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 2nd-ÅR (33.30% årlig)

  • 33.3% opptjenes i 3rd-ÅR (33.30% årlig)

Ofte stilte spørsmål

Den høyest betalte rollen rapportert hos Synopsys er Programvareutviklingsleder at the 100 level med en årlig totalkompensasjon på $413,667. Dette inkluderer grunnlønn samt eventuelle aksjekompensasjoner og bonuser.
Median årlig totalkompensasjon rapportert hos Synopsys er $166,156.

Andre ressurser